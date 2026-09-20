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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد فودة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الدارتس ونادي بايونيرز بالإسكندرية

الاتحاد المصري للدارتس
الاتحاد المصري للدارتس
عبدالله هشام

شهد اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد المصري للدارتس ونادي بايونيرز بالإسكندرية، في خطوة تستهدف دعم انتشار رياضة الدارتس وتوسيع قاعدة ممارسيها، خاصة بين النشء والشباب.

وقّع الاتفاقية الدكتور يحيى عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارتس، والنائبة عايدة إسماعيل، رئيس مجلس إدارة نادي بايونيرز بالإسكندرية.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية جودة أبوالنور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارتس، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين بالرياضة.

وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الاتحاد المصري للدارتس نحو توسيع قاعدة ممارسة اللعبة داخل الأندية، ودعم اكتشاف المواهب وتطوير قدرات اللاعبين، إلى جانب التعاون مع المؤسسات التعليمية للوصول إلى أعداد أكبر من النشء.

وأكد الدكتور يحيى عبد القادر أن التعاون مع نادي بايونيرز يمثل خطوة مهمة في خطة الاتحاد لنشر رياضة الدارتس، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع الأندية والمدارس في اكتشاف المواهب الجديدة وإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف البطولات.

من جانبها، أكدت النائبة عايدة إسماعيل أن نادي بايونيرز يحرص على أن تمتد هذه الشراكة إلى طلاب مجموعة مدارس بايونيرز، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من منظومة اكتشاف المواهب وتنمية مهارات النشء.

وقالت إن الاتفاقية تفتح المجال أمام طلاب المجموعة للتعرف على رياضة الدارتس وممارستها في بيئة رياضية منظمة، مؤكدة أن الاستثمار في النشء لا يقتصر على الجانب التعليمي فقط، وإنما يشمل اكتشاف قدراتهم الرياضية وتوفير الفرص المناسبة لتطويرها.

وأضافت أن التعاون مع الاتحاد المصري للدارتس لن يقتصر على ممارسة اللعبة داخل النادي والمدارس، وإنما يشمل أيضًا استضافة وتنظيم بطولات الدارتس داخل نادي بايونيرز، بما يوفر للاعبين بيئة تنافسية حقيقية، ويمنح المواهب الصاعدة فرصة الاحتكاك والمشاركة في المنافسات.

وأوضحت أن الهدف هو بناء قاعدة من المواهب الصغيرة التي يمكن أن تمثل مستقبل رياضة الدارتس في مصر، من خلال الجمع بين التدريب والممارسة والمنافسة، والاستفادة من خبرات الاتحاد الفنية والتنظيمية.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات التدريب واكتشاف المواهب وتنظيم واستضافة بطولات الدارتس، إلى جانب دعم ممارسة اللعبة داخل نادي بايونيرز ومجموعة مدارسه، بما يعزز انتشار الدارتس ويوسع قاعدة ممارسيها في الإسكندرية

نادي بايونيرز رئيس الجمهورية للتنمية المحلية الاتحاد المصري للدارتس اتحاد الدراتس بايونيرز

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