الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على منح تأشيرة للوفد الفلسطيني لحضور الجمعية العامة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن الاتحاد الأوروبي، حث واشنطن على إعادة النظر في رفض منح التأشيرة للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين أن قرار الولايات المتحدة تمديد القيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية مرفوض بشدة وغير مبرر.

وقالت الدكتورة فارسين - في مداخلة هاتفية لقناة (القاهرة الإخبارية)، الخميس- "إن المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة حق لكل الدول الأعضاء، وأن منع الدولة التي تستضيف الأمم المتحدة على أراضيها لأي وفود رسمية من المشاركة هو مساس بحق الأمم المتحدة".