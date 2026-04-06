قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تكذب الرواية الأمريكية لإنقاذ الطيار .. خداع لسرقة اليورانيوم
استغل شهرتها .. 18 مايو الحكم على طبيب نشر فيديو لهيفاء وهبي دعاية
استثمار ومكافحة التصحر.. رئيسا وزراء مصر والمغرب يوقعان وثائق تعاون
الرئيس السيسي: نرفض المساس بسيادة الدول العربية ونحذر من اضطراب أسواق الطاقة عالميا
رئيس الوزراء ونظيره المغربي يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كبسة الدجاج في المنزل بخطوات سهلة

كبسة الدجاج
كبسة الدجاج
ريهام قدري

تعد كبسة الدجاج من أشهر الأطباق العربية التي تتميز بمذاقها الغني ورائحتها الشهية، وتحرص الكثير من الأسر على تحضيرها في المناسبات والتجمعات العائلية، خاصة لما تحتويه من قيمة غذائية عالية تجمع بين البروتين والأرز والتوابل المميزة.

المكونات:

دجاجة مقطعة إلى أجزاء

2 كوب أرز بسمتي

بصلة مفرومة

2 حبة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 فصوص ثوم مفروم

3 ملاعق زيت أو سمن

بهارات كبسة (قرفة – حبهان – ورق لورا – لومي – فلفل أسود)

ملح حسب الرغبة

مرق دجاج أو ماء ساخن


طريقة التحضير

في البداية، يتم تسخين الزيت في وعاء على النار، ثم يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا، وبعدها يُضاف الثوم والطماطم ومعجون الطماطم ويُقلب الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

يتم إضافة قطع الدجاج مع التقليب حتى يتغير لونها، ثم تُضاف التوابل والملح ويُسكب المرق، ويُترك الخليط على النار حتى ينضج الدجاج.

بعد ذلك، يُضاف الأرز المغسول والمصفى إلى الوعاء، ويُترك على نار هادئة حتى يمتص السوائل وينضج تمامًا.

التقديم

تُقدم الكبسة ساخنة مع تزيينها بالمكسرات أو الزبيب حسب الرغبة، ويمكن تقديمها بجانب السلطة أو الدقوس لإضافة نكهة مميزة.

نصائح لنجاح الكبسة

استخدام أرز بسمتي منقوع لمدة 20 دقيقة

عدم تقليب الأرز كثيرًا أثناء الطهي

إضافة الليمون المجفف (اللومي) يعطي نكهة أصلية


بهذه الطريقة يمكنك تحضير كبسة دجاج شهية في المنزل بمذاق يشبه المطاعم، وبمكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

ترشيحاتنا

أربيلوا

مدرب ريال مدريد: لانفكر إلا في الفوز على بايرن ميونخ بدوري الأبطال

ناصر منسي

الأسطورة.. إسلام صادق يعلق على تألق ناصر منسي

منتخب السنغال

الاتحاد السنغالي يعلن برنامج تحضيرات منتخب “أسود التيرانجا” للمونديال

بالصور

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

فيديو

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد