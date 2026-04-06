طريقة عمل كبسة الدجاج في المنزل بخطوات سهلة

تعد كبسة الدجاج من أشهر الأطباق العربية التي تتميز بمذاقها الغني ورائحتها الشهية، وتحرص الكثير من الأسر على تحضيرها في المناسبات والتجمعات العائلية، خاصة لما تحتويه من قيمة غذائية عالية تجمع بين البروتين والأرز والتوابل المميزة.

المكونات:

دجاجة مقطعة إلى أجزاء

2 كوب أرز بسمتي

بصلة مفرومة

2 حبة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 فصوص ثوم مفروم

3 ملاعق زيت أو سمن

بهارات كبسة (قرفة – حبهان – ورق لورا – لومي – فلفل أسود)

ملح حسب الرغبة

مرق دجاج أو ماء ساخن



طريقة التحضير

في البداية، يتم تسخين الزيت في وعاء على النار، ثم يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا، وبعدها يُضاف الثوم والطماطم ومعجون الطماطم ويُقلب الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

يتم إضافة قطع الدجاج مع التقليب حتى يتغير لونها، ثم تُضاف التوابل والملح ويُسكب المرق، ويُترك الخليط على النار حتى ينضج الدجاج.

بعد ذلك، يُضاف الأرز المغسول والمصفى إلى الوعاء، ويُترك على نار هادئة حتى يمتص السوائل وينضج تمامًا.

التقديم

تُقدم الكبسة ساخنة مع تزيينها بالمكسرات أو الزبيب حسب الرغبة، ويمكن تقديمها بجانب السلطة أو الدقوس لإضافة نكهة مميزة.

نصائح لنجاح الكبسة

استخدام أرز بسمتي منقوع لمدة 20 دقيقة

عدم تقليب الأرز كثيرًا أثناء الطهي

إضافة الليمون المجفف (اللومي) يعطي نكهة أصلية



بهذه الطريقة يمكنك تحضير كبسة دجاج شهية في المنزل بمذاق يشبه المطاعم، وبمكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ.