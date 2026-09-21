وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع توم بريندسن وزير خارجية هولندا، اليوم /الاثنين/، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وثمن الدكتور بدر عبد العاطي التطور الإيجابي في الموقف الهولندي تجاه القضية، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ خطة السلام في غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

كما تناول اللقاء تطورات الأزمة الإيرانية، حيث أكد عبد العاطي ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي والحوار، ومواصلة جهود الوساطة والتفاوض بما يسهم في خفض التصعيد وتجنب اتساع دائرة المواجهة في المنطقة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أعرب عبد العاطي عن التطلع لمواصلة دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين، مشيداً بالتطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية، كما ثمن التعاون الممتد بين البلدين في مجال إدارة المياه، والذي يوافق هذا العام مرور 50 عاماً على انطلاقه، فضلاً عن التعاون في مجالات الهجرة وبناء القدرات.

ومن جهته، أعرب وزير الخارجية الهولندي عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين البلدين، والدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.