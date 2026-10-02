موقف انساني..كريم رمزي: موسيماني سأل عن عمال الأهلي بالاسم واهتم بنجل أحدهم

تحدث الإعلامي كريم رمزي عن جانب إنساني من شخصية الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال زيارته للنادي أمس.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن موسيماني يتمتع بشخصية طيبة للغاية، مشيرًا إلى أنه حرص خلال وجوده في النادي الأهلي على السؤال عن عدد من العمال بالاسم.

وأوضح: «موسيماني شخصية طيبة جدًا، لما دخل النادي الأهلي امبارح سأل على عمال النادي اسم اسم، زي الراجل اللي كان بيجيب له المشروبات، والراجل اللي كان بيسوق له العربية».

وأضاف أن موسيماني عندما التقى أحد العاملين سأل عن نجله، خاصة أنه يمارس كرة القدم، وحرص على التواصل معه هاتفيًا، في موقف يعكس العلاقة الطيبة التي تجمعه بالعاملين في النادي.

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض قمة جديدة في الدوري المصري، عندما يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة في المنافسة على جدول ترتيب الدوري، خاصة مع بداية الموسم الجديد.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.