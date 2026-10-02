قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش اليمني يحذر المدنيين من طرق تستخدمها مليشيا الحوثي في تعز
حريق يلتهم مخزن مراتب بشبرامنت.. 5 ساعات لإخماد النيران
إمام المسجد النبوي: استهداف الحرمين من كبائر الذنوب.. ولا تجوز طاعة الحوثيين بعد التسلط على مدينة رسول الله
أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الجمعة.. آخر تحديث
«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس
100 دعاء للمتوفى يوم الجمعة .. اللهم اغفر له وعافه واعف عنه
بوتين: موسكو مستعدة للتفاوض مع كييف.. وزيلينسكي يكشف عن أول استخدام لصاروخ باليستي محلي
الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني
سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات
عبد الغني هندي: الشائعات تستهدف «إماتة المواطن بالبطيء» وزرع اليأس من المستقبل
دعاء يوم الجمعة المستجاب للفرج والرزق
السعودية.. اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي باتجاه خميس مشيط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف انساني..كريم رمزي: موسيماني سأل عن عمال الأهلي بالاسم واهتم بنجل أحدهم

موسيماني
موسيماني
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

تحدث الإعلامي كريم رمزي عن جانب إنساني من شخصية الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال زيارته للنادي أمس.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن موسيماني يتمتع بشخصية طيبة للغاية، مشيرًا إلى أنه حرص خلال وجوده في النادي الأهلي على السؤال عن عدد من العمال بالاسم.

وأوضح: «موسيماني شخصية طيبة جدًا، لما دخل النادي الأهلي امبارح سأل على عمال النادي اسم اسم، زي الراجل اللي كان بيجيب له المشروبات، والراجل اللي كان بيسوق له العربية».

وأضاف أن موسيماني عندما التقى أحد العاملين سأل عن نجله، خاصة أنه يمارس كرة القدم، وحرص على التواصل معه هاتفيًا، في موقف يعكس العلاقة الطيبة التي تجمعه بالعاملين في النادي.

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض قمة جديدة في الدوري المصري، عندما يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة في المنافسة على جدول ترتيب الدوري، خاصة مع بداية الموسم الجديد.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في الدوري

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

ترخيص سيارة ملاكي ثلاث سنوات

بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟

أطفال البحيرة

«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة

الأهلي

نجم الأهلي ينتظر عرضًا إماراتيًا للرحيل في يناير بعد عرض التجديد

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا وديًا.. والقنوات الناقلة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار ورياح خماسينية».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة 2 أكتوبر

ترشيحاتنا

عروض على السلع

بيع السلع قرب انتهاء الصلاحية مع تخفيض السعر.. الإفتاء تحسم الجدل

وزير الأوقاف

الأوقاف: فتح باب حركة التنقلات للعام الثالث للأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال

الدكتور هاني إبراهيم فهمي

دراسة مقارنة.. هاني إبراهيم يحصل على الدكتوراه في العلوم البيئية من جامعة عين شمس

بالصور

قبل التخليل| كيف تختارين الزيتون والليمون؟.. علامات تكشف الثمرة الجيدة

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
الزيتون المخلل

وسط أجواء مبهجة.. صابرين تحتفل بزفاف نجلها بحضور يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي

صابرين
صابرين
صابرين

لوك جريء.. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي

هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت بيت الشعر في القلعة بالأردن وردود الفعل فاقت التوقعات.. خاص

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت أغنية «بيت الشعر» فى القلعة بالاردن وردود الفعل فاقت التوقعات .. خاص

مصطفى شوقي

مصطفى شوقي يطرح كليب بعنوان «العب يا سمك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد