سماع الشهود في محاكمة 92 متهما بخلية النزهة الإرهابية.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2026، سماع الشهود في محاكمة 92 متهما، في القضية رقم 20240 لسنة 2024 جنايات النزهة المعروفة بـ"خلية النزهة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام بعض المتهمين بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام بعض المتهمين لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لمتهمين تهمة تمويل الإرهاب.