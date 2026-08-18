هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي بالقصائد والغناء والموسيقى؟ الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم بعض صور الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وما إذا كانت المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن التعبير عنها من خلال القصائد والمدائح والرقص والغناء والموسيقى، في ظل اختلاف صور الاحتفال من شخص إلى آخر.

وأوضحت دار الإفتاء أن هناك فارقًا مهمًا بين الحكم الشرعي للاحتفال بالمولد النبوي نفسه، وبين الوسائل والأساليب التي قد يستخدمها بعض الأشخاص في التعبير عن الاحتفال، مؤكدة أن التفريق بين الأمرين مسألة أساسية حتى لا تختلط الأحكام ببعضها.

وأكدت الدار أن أصل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز شرعًا، مستندة في ذلك إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى ما جرى عليه عمل المسلمين عبر العصور، سواء من السابقين أو من المتأخرين.

وفي المقابل، أوضحت أن صور الاحتفال وسلوك المشاركين فيه ليست ذات حكم واحد في جميع الحالات، وإنما يُنظر إلى كل وسيلة أو ممارسة بحسب مدى توافقها مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضافت دار الإفتاء أن ما يكون من مظاهر الاحتفال موافقًا للشرع الشريف فلا حرج فيه، أما ما يتضمن أمرًا مخالفًا للأحكام الشرعية فلا يجوز إقراره، بل يكون الحكم عليه بالتحريم بحسب المخالفة الموجودة فيه.

وشددت الدار على ضرورة عدم الخلط بين الحكم على بعض التصرفات الخاطئة التي قد تصدر من بعض المحتفلين، وبين الحكم على أصل الاحتفال بالمولد النبوي، موضحة أن وجود ممارسة مخالفة للشرع من جانب بعض الأشخاص لا يعني أن هذه المخالفة تنسحب تلقائيًا على الاحتفال ذاته.

حكم الاحتفال بمولد النبي بالرقص والغناء

وأكدت أن تحميل أصل الاحتفال حكم التصرفات التي قد تقع أثناءه ويكون بعضها غير جائز شرعًا يمثل خلطًا بين أمرين مختلفين، وقد يؤدي إلى إحداث التباس لدى الناس بشأن الحكم الصحيح للمولد النبوي وصور الاحتفال به.

وأوضحت دار الإفتاء أن المعيار في تقييم أي صورة من صور الاحتفال هو مدى التزامها بضوابط الشريعة الإسلامية، بحيث يتم التفريق بين الوسائل المباحة والوسائل التي تتضمن مخالفات شرعية، دون إصدار حكم واحد على جميع صور الاحتفال أو جميع المشاركين فيه.