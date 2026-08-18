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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل المولد النبوي الشريف.. محافظ الغربية يوجّه بتكثيف الرقابة على مصانع ومحال الحلوى

حلاوة المولد بالغربية
حلاوة المولد بالغربية
الغربية أحمد علي

 واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملاتها الرقابية على الأسواق ومصانع ومحال حلوى المولد النبوي الشريف، للتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للاشتراطات، والتصدي للسلع مجهولة المصدر والمخالفات التموينية، تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل الوزارة.

 

حملات أمنية 

وأسفرت الحملات بدوائر سمنود وبسيون ومركز المحلة الكبرى وزفتى عن ضبط 5,760 قطعة من حلوى المولد والملبن، ما بين منتجات مشتبه في صلاحيتها وأخرى مجهولة المصدر أو بدون بيانات، إلى جانب ضبط نصف طن سكر أبيض مجهول المصدر وبدون مستندات، وتحرير عدد من المحاضر لمخالفات الاشتراطات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

حملات تموينية 

وفي سمنود، تم ضبط 3,500 قطعة حلوى مولد مشتبه في صلاحيتها، وفي بسيون تم ضبط 300 قطعة حلوى بدون بيانات ومشتبه في صلاحيتها، ونصف طن سكر مجهول المصدر، بينما أسفرت الحملات بمركز المحلة الكبرى عن ضبط 960 قطعة حلوى مجهولة المصدر، وضبط 1,000 قطعة ملبن مشتبه في صلاحيتها وبدون فواتير بأحد محال الحلويات في زفتى.

 

ردع مخالفين 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق ومصانع ومحال حلوى المولد، والتعامل بكل حسم مع المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان طرح منتجات مطابقة للاشتراطات.

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