بطعم المطاعم.. طريقة عمل النجرسكو بالدجاج بخطوات سهلة وصوص كريمي لا يقاوم

تعد النجرسكو من أشهر أطباق المكرونة التي يفضلها الكبار والصغار، فهي تجمع بين المكرونة والدجاج مع صوص البشاميل الكريمي والجبن الذائب، ما يجعلها وجبة متكاملة ومناسبة للعزومات أو الغداء العائلي.

طريقة عمل النجرسكو بالدجاج

ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة مع الحصول على مذاق يشبه أشهر المطاعم، للشيف رباب العمدة.

المكونات لطريقة عمل النجرسكو بالدجاج

طريقة عمل النجرسكو بالدجاج

500 جرام مكرونة قلم.

2 صدر دجاج مقطع إلى مكعبات صغيرة.

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة.

بصلة متوسطة مفرومة.

3 فصوص ثوم مفروم.

كوب مشروم شرائح (اختياري).

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة زعتر أو أوريجانو.

كوبان من الجبن الموتزاريلا المبشور.

نصف كوب جبن شيدر مبشور.

لتحضير الصوص الكريمي

3 ملاعق كبيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

4 أكواب حليب دافئ.

نصف كوب كريمة طبخ (اختياري).

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

طريقة عمل النجرسكو بالدجاج

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مضاف إليه قليل من الملح حتى تصبح شبه ناضجة، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت أو الزبدة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، وبعدها أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة. أضيفي مكعبات الدجاج وقلبيها حتى يتغير لونها، ثم تبليها بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر. إذا كنتِ تستخدمين المشروم، أضيفيه واتركي الخليط حتى ينضج تمامًا.

لتحضير الصوص، ذوبي الزبدة في قدر، ثم أضيفي الدقيق وقلبيه لمدة دقيقة دون أن يتغير لونه. اسكبي الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على صوص ناعم وكثيف. أضيفي الكريمة إن رغبتِ، ثم تبلي بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

أضيفي نصف كمية الجبن إلى الصوص وقلبي حتى تذوب، ثم اخلطي المكرونة مع خليط الدجاج، واسكبي فوقهما معظم الصوص وقلبي برفق حتى تتوزع المكونات بالتساوي.

طريقة التقديم

اسكبي الخليط في صينية فرن مدهونة بقليل من الزبدة، ثم وزعي باقي الصوص على الوجه، وأضيفي الموتزاريلا والشيدر.

أدخلي الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة، ثم شغلي الشواية لمدة دقيقتين أو ثلاث حتى يكتسب الوجه لونًا ذهبيًا شهيًا.

قدمي النجرسكو ساخنة إلى جانب السلطة الخضراء أو سلطة الكول سلو، ويمكن تزيينها بقليل من البقدونس المفروم لإضافة نكهة ولون مميزين.

أسرار نجاح النجرسكو