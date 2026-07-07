محمود سعد يشيد بمنتخب مصر وحسام حسن بعد الخروج من كأس العالم

أشاد الإعلامي محمود سعد بما قدمه منتخب مصر في مباراته أمام منتخب الأرجنتين، مؤكدًا أن اللاعبين ظهروا بصورة مشرفة وقدموا أداءً تاريخيًا رغم الخسارة والخروج من البطولة.

منتخب مصر

وقال محمود سعد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أبطال.. شرفونا وأسعدونا وقدموا مباراة تاريخية.. روح جميلة جدًا من اللعيبة والمدرب والجمهور ممكن نعمل بيها حاجات عظيمة جدًا.. شكرًا منتخب مصر.. وشكرًا كابتن حسام حسن على ما قدمته داخل وخارج الملعب».

وأضاف أن الروح التي ظهر بها اللاعبون والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، إلى جانب الدعم الجماهيري، تؤكد أن الكرة المصرية تمتلك مقومات كبيرة يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة.