اللحظات الأخيرة.. معضلة منتخبات إفريقيا في كأس العالم 2026

تحولت الدقائق الأخيرة إلى كابوس حقيقي لعدد من المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026، بعدما فقدت نتائج إيجابية أو ودعت البطولة بأهداف قاتلة، رغم الأداء القوي الذي قدمته أمام منافسين كبار.

وجاءت أبرز الحالات كالتالي:

كوت ديفوار: ودعت البطولة بعد خسارة أمام النرويج بهدف متأخر، رغم تقديم مباراة متوازنة حتى الدقائق الأخيرة.

السنغال: سقطت أمام بلجيكا بنتيجة (3-2)، بعدما تلقت هدف الحسم في الوقت الحاسم من اللقاء.

الكونغو الديمقراطية: خسرت أمام إنجلترا (2-1) بعد هدف متأخر أنهى حلمها بمواصلة المشوار.

الرأس الأخضر: قدمت مواجهة تاريخية أمام الأرجنتين، لكنها تلقت هدفًا قاتلًا لتنتهي المباراة بخسارة مثيرة (3-2).

مصر: كانت على بعد دقائق من فرض وقت إضافي أمام الأرجنتين، قبل أن تستقبل هدف الحسم في اللحظات الأخيرة، لتودع البطولة بعد أداء نال إشادة واسعة.

ورغم الخروج، أثبتت المنتخبات الإفريقية قدرتها على منافسة كبار العالم، إلا أن التفاصيل الصغيرة واللحظات الأخيرة كانت العامل المشترك الذي حرمها من كتابة إنجازات أكبر في مونديال 2026.

قلب الأرجنتين الطاولة علي منتخب مصر ويحول تأخره بهدفين إلي الفوز الي ثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتأهل لدور الـ 8 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسعدها مصطفي زيكو فتسكن شباك الأرجنتين.

وسجل الارجنتين هدف التقليص أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي لتصل الكرة إلى مونتيل بعد ارتباك دفاعي ليمررها إلى ميسي الذي سدد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء هدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 92، بعد عرضية من ميسي من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز إنزو فيرنانديز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك مصطفي شوبير.

وأهدر ليونيل ميسي ركلة الجزاء بعد تصويبة قوية من علامة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 20.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة حرة عن طريق محمد صلاح شتتها دفاع الأرجنتين بصعوبة في الدقيقة 8.

وأرسلت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين على رأس ماك أليستر الذي سدد رأسية تصدى لها حارس مصر الأول ببراعة في الدقيقة 28.

وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين من ركلة حرة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن في الدقيقة 32.

إنقاذ رائع من مصطفى شوبير بعد تصويبة من ألفاريز من داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين تصدى لها حارس مرمى مصر الأول ببراعة في الدقيقة 38.

ودفع حسام حسن بـ حمدي فتحي بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 48.