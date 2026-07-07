تشكيل سويسرا وكولومبيا في كأس العالم 2026

اعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي كولومبيا وسويسرا تشكيل المنتخبان الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.





وجاء تشكيل سويسرا كالتالي :



حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: دينيس زكريا، مانويل أكانجي، نيكو إلفيدي، ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: جرانيت تشاكا، ريمو فرويلر، دان ندوي، فابيان ريدر، أردون جاشاري.

خط الهجوم: بريل إيمبولو.

بينما جاء تشكيل كولومبيا كالتالي:



حراسة المرمى: كاميلو فارجاس.

خط الدفاع: يوهان موخيكا، جون لوكومي، دافينسون سانشيز، دانيال مونيوز.

خط الوسط: جوستافو بويرتا، جيفرسون ليرما، جون آرياس.

خط الهجوم: جيمس رودريجيز، لويس سواريز، لويس دياز.