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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يطالب حسام حسن بالحفاظ على ثلاثي الهجوم أمام الأرجنتين

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

يرى الناقد الرياضي فتحي سند أن الأفضل للمنتخب المصري هو بدء مواجهة الأرجنتين بنفس الثلاثي الهجومي الذي أنهى مباراة أستراليا، والمكون من هيثم حسن ومحمد صلاح وعمر مرموش، مؤكدًا أن مشاركة هيثم حسن كجناح موهوب كانت نقطة التحول الأساسية في تفوق الفراعنة خلال الوقت الإضافي.

منتخب مصر 

وأوضح سند أن الأداء الهجومي تحسن بشكل واضح بعد هذا التغيير، مشيرًا إلى أن الانسجام بين الثلاثي منح المنتخب سرعة أكبر في التحولات وصناعة الفرص، وهو ما قد يكون سلاحًا مهمًا أمام المنتخب الأرجنتيني.

وفي الجانب الدفاعي، شدد فتحي سند على أن الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم هو الأنسب لقيادة خط الدفاع، مع ضرورة عودة مهند لاشين بجوار مروان عطية في وسط الملعب، لمنح الفريق ثقلاً دفاعيًا أكبر والمساعدة في الرقابة والحد من السرعات الكبيرة التي يمتلكها لاعبو المنتخب الأرجنتيني.

منتخب مصر منتخب الارجنتين الاهلي

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