إبراهيم حسن يثير الجدل بعد خسارة مصر: جائزة أفضل لاعب لميسي تثير الدهشة

أثار إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، حالة من الجدل بتصريحاته عقب مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، منتقدًا منح جائزة أفضل لاعب في المباراة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال إبراهيم حسن: "جائزة أفضل لاعب تُمنح أحيانًا بصورة تثير الدهشة، فكيف يحصل عليها لاعب يلعب في دوري لا يحظى بمتابعة كبيرة؟"، في إشارة إلى ميسي.

وأضاف: "كل ما يحدث، من وجهة نظري، ليس طبيعيًا."

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد منح ليونيل ميسي جائزة رجل المباراة، بعدما قاد منتخب الأرجنتين لقلب تأخره أمام منتخب مصر إلى فوز بنتيجة 3-2، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.