لا وقت للانتقادات.. البدري: حسام حسن أثبت نجاح المدرب الوطني ويجب دعمه

أكد حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن حسام حسن نجح في إثبات قدرة المدرب الوطني على تحقيق الإنجازات، مطالبًا بمساندته خلال المرحلة المقبلة بعد الأداء الذي قدمه المنتخب في بطولة كأس العالم 2026.

وقال حسام البدري، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الحريفة": "حسام حسن أثبت أن المدرب الوطني هو الأفضل في كل وقت، وأتمنى أن يترسخ ذلك في أذهان المسؤولين".

وأضاف: "المصري يمتلك قدرات وشغفًا وإصرارًا، وقادر على النجاح في كل مكان".

وطالب البدري بضرورة دعم المنتخب خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "الفترة المقبلة تحتاج إلى مساندة للمنتخب وعدم الحديث عن أي انتقادات فنية خلال تلك المرحلة".

وأشاد بما قدمه الفراعنة في البطولة، مؤكدًا: "منتخب مصر يستحق التحية على ما قدمه في كأس العالم 2026، وسقف طموحات الجماهير وصل بعيدًا، وأعرف مدى حالة الحزن لدى المصريين".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تأثير التحكيم في مواجهة الأرجنتين، قائلًا: "أخطاء التحكيم كانت مؤثرة بشكل واضح في مباراة مصر والأرجنتين، ولا بد أن يتم البناء على ما تحقق في كأس العالم 2026، ولابد من دعم حسام حسن بقوة".

وجاءت تصريحات حسام البدري عقب خسارة منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي، ليواصل حملة الدفاع عن لقب كأس العالم الذي توج به في نسخة 2022، بينما ودع منتخب مصر البطولة بعدما قدم أداءً مميزًا ونال إشادة واسعة رغم الخروج.