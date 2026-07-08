بعد وداع المونديال.. أحمد ناجي: متزعلوش يا أبطال

وجه أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة دعم إلى لاعبي الفراعنة والجهاز الفني والإداري، عقب الخروج من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا فخره بما قدمه المنتخب خلال مشواره في البطولة.

وكتب احمد ناجي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "متزعلوش."، قبل أن ينشر أبياتًا حملت انتقادات لما اعتبره ظلمًا وفسادًا، جاء فيها: "الحق فاضح والملامة كتير.. أيوه أنت ناجح بس بالتزوير... وقع خلاص كل ورق التوت.. والناس خلاص من النفاق كفرت."

واختتم رسالته قائلًا: "تحية للشرفاء.. منتخب مصر لكرة القدم.. جهاز إداري وفني وطبي ولاعبين وجماهير مصر العظيمة."

وجاءت رسالة أحمد ناجي عقب وداع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16.

وأثارت المباراة جدلًا تحكيميًا واسعًا بعد عدد من القرارات التي شهدها اللقاء، في الوقت الذي حظي فيه منتخب مصر بإشادات كبيرة من الجماهير والرياضيين، بعد الأداء القوي الذي قدمه أمام حامل اللقب.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حجز مقعده في الدور ربع النهائي، ليواصل مشواره في الدفاع عن لقب كأس العالم، بينما أنهى منتخب مصر مشاركته بعد تحقيق أفضل إنجاز في تاريخه بالوصول إلى دور الـ16.