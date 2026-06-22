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أحمد ناجي: مبروك لمصر.. ومصطفى شوبير كلمة السر في انتصار الفراعنة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد ناجي: مبروك لمصر.. ومصطفى شوبير كلمة السر في انتصار الفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

حرص أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على تهنئة الفراعنة بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بالأداء الذي قدمه الفريق، وموجهًا إشادة خاصة إلى الحارس مصطفى شوبير.

وكتب ناجي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "مبروك للرجاله جهاز فنى وإدارى وطبى وكل اللاعبين الجامدين قوى.. مبروك لمصر، وتحية خاصة لمصطفى شوبير اللى بقى بيصنع الفارق فى كل مباراة حبيبى يا أُوفا، وتحية خاصة كمان للكابتن سعفان الصغير مدربه وحبيبى."

وجاءت رسالة أحمد ناجي عقب الفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الاثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، ليقترب الفراعنة من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء سيحسم صدارة المجموعة وترتيب المنتخب قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

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