محمد دياب يدعم ياسر جلال في أزمة “الأداء العلني”: حق أصيل للفنان

أعلن المخرج محمد دياب دعمه لمطالب تفعيل “حق الأداء العلني” للفنانين، مؤكدًا أن هذا الحق مكفول في مختلف دول العالم، ولا يخضع لاتفاقات المنتجين أو موافقتهم.

وكتب محمد دياب عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “الأداء العلني في العالم كله مش متروك للاتفاق بين المنتج والفنان، عشان المنتج صاحب اليد العليا في الاتفاق. في العالم كله حق الأداء العلني حق مش بيستني موافقة المنتج ولا بسقط حتى بالتنازل عنه، والمنتجين مش من حقهم الاعتراض عليه.”

ووجّه دياب رسالة دعم إلى الفنان ياسر جلال، الذي طالب مؤخرًا بتفعيل حق الأداء العلني للممثلين، قائلًا: “شكراً ياسر جلال، وكل اللي بيدافعوا من سنين عن حق أصيل للفنان.”

ويأتي منشور محمد دياب في ظل الجدل الدائر داخل الوسط الفني حول تطبيق “حق الأداء العلني”، بعد تصريحات متباينة من عدد من الفنانين والمنتجين بشأن آلية تنفيذ هذا الحق وأحقية الفنانين في الحصول على مقابل عند إعادة عرض أعمالهم