الأمم المتحدة: خفض المساعدات يدفع منظمات المرأة في مناطق الأزمات إلى حافة الانهيار

حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم /الجمعة/ من أن الخفض غير المسبوق في المساعدات يدفع منظمات المرأة في مناطق الأزمات إلى حافة الانهيار، مشيرة إلى أنه ما لا يقل عن مليون امرأة وفتاة فقدن إمكانية الحصول على الدعم الإنساني الأساسي منذ يناير 2025 بسبب خفض المساعدات.

وأشارت الأمم المتحدة -في تقرير بعنوان "ما وراء نقطة الانهيار"- إلى أن الجهات التي تقدم الخدمات الأساسية للنساء والفتيات أصبحت مجبرة على تقليص برامجها أو حتى تعليقها، وذلك على الرغم من أن الاحتياجات الإنسانية العالمية بلغت مستويات قياسية.

وأفادت أحدث الإحصاءات والبيانات بأن نحو 120 مليون امرأة وفتاة حول العالم تحتجن حاليا إلى المساعدة الإنسانية والحماية، ومع ذلك تواجه منظمات المرأة المحلية، الأقدر على الوصول إليهن، نقصا حادا في التمويل.

وتؤدي هذه المنظمات دورا محوريا في أشد حالات الطوارئ الإنسانية خطورة في العالم، بما في ذلك أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي، إذ تبقى على الأرض لفترة طويلة بعد أن يتحول الاهتمام الدولي إلى أماكن أخرى، لدعم الناجيات من العنف والأسر النازحة والمجتمعات الضعيفة.

من جهتها قالت رئيسة قسم العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، صوفيا كالتورب: إن "كل دولار يُسحب من منظمات المرأة هو دولار يُسحب من الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والأمهات النازحات، والفتيات اللواتي أُجبرن على ترك مدارسهن، والمجتمعات التي تكافح من أجل البقاء".

وحذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن الوكالات والشركاء يجبرون على تقليص برامجهم في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها، مجددة التحذير من أن أن التداعيات تتجاوز الأزمة الإنسانية المباشرة.

وأشارت إلى أن فقدان منظمات المرأة يُضعف الجهود المبذولة لتعزيز دور المرأة القيادي ومشاركتها في صنع القرار المجتمعي، داعية إلى استثمار مستدام في منظمات المرأة، بالنظر إلى أنها جهات استجابة أولية لا غنى عنها، ومدافعة عن حقوق المرأة، وشريكة أساسية في جهود التعافي وبناء السلام.