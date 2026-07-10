عارضة بـ ديارنا بدأت مشروعها بـ700 جنيه.. والمعرض فرصة للتسويق والبيع

داخل أجنحة معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، المقام بمارينا 4 بالساحل الشمالي، عارضين وعارضات، بدأوا مشروعاتهم من الصغر ، بدون الاحتياج لميزانيات كبيرة وأصبحوا أصحاب مشروعات كبيرة .

وفى احدى أجنحة معرض ديارنا تجلس نشوى إمام، مؤسسة براند "أنامل مصرية" المتخصص في المنتجات اليدوية (Handmade)، لعرض منتجاتها .

وقالت نشوى امام أنها بدأت مشروعها بمبلغ بسيط جدا لايتجاوز ال 1000 جنيه ، مضيفة انها بدأت بمبلغ 700 جنيه، وأعتمدت على موهبتها في تنفيذ المشغولات اليدوية، قبل أن يتحول إلى علامة تجارية ناجحة.

وأضافت انه فى البداية كانت بتصنيع عدد محدود من الحقائب وبيعها للأقارب والمعارف، ثم حرصت على تطوير منتجاتها باستمرار من خلال الاستماع إلى آراء العملاء، والعمل على تحسين جودة الخامات والتشطيبات والإكسسوارات، حتى أصبحت المنتجات أكثر تميزًا وقدرة على المنافسة، مضيفة أن المبادرات الداعمة للمشروعات الصغيرة، ومنها مبادرات بنك الإسكندرية وبنك ناصر الاجتماعي، لعبت دورًا مهمًا في توسع المشروع، حيث حصلت على تمويل ساعدها على زيادة الإنتاج، كما قامت بتسجيل المشروع رسميًا واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

وأوضحت أن المشاركة في معرض "ديارنا" تمثل فرصة كبيرة لأصحاب المشروعات اليدوية، خاصة مع توفير أماكن العرض والإقامة للعارضين، فضلًا عن مساهمته في الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء وزيادة انتشار العلامات التجارية المحلية.

وأكدت أن معرضي "ديارنا" و"تراثنا" يعدان من أبرز المعارض المتخصصة في الحرف والمنتجات اليدوية بمصر، مشيرة إلى أن محبي المنتجات التراثية والمصنوعة يدويًا يحرصون على متابعة هذه المعارض والتعرف على أحدث أعمال العارضين، وهو ما يمنح أصحاب المشروعات فرصًا حقيقية للنمو والتوسع.

ويشارك بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية، من خلال إتاحة الفرصة لعدد من المستفيدين من برامجه التمويلية لعرض وتسويق منتجاتهم.

ويأتي ذلك في إطار دوره التنموي باعتباره الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، وحرصه على دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن البنك تكفل بتحمل جميع تكاليف إقامة العارضين المشاركين من المستفيدين من برامجه التمويلية طوال فترة المعرض، في إطار حرصه على إزالة أي أعباء مالية قد تعوق مشاركتهم، وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من هذه الفعالية التسويقية المهمة، بما يعكس التزام البنك بمساندة عملائه في مختلف مراحل المشروع

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مشاركة البنك تأتي انطلاقًا من إيمانه بأن التمكين الاقتصادي لا يقتصر على تقديم التمويل، وإنما يمتد إلى توفير منظومة متكاملة من الدعم تشمل التسويق، والتدريب، وفتح منافذ جديدة لعرض المنتجات، بما يساعد أصحاب المشروعات على تحقيق الاستدامة وزيادة دخولهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يحرص على المشاركة في المعارض باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة لربط أصحاب المشروعات بالأسواق، وتعريف الجمهور بمنتجاتهم، وإتاحة فرص حقيقية للتوسع والنمو، مشيرًا إلى أن تحمل البنك نفقات إقامة العارضين يأتي في إطار تخفيف الأعباء المالية عنهم، وتمكينهم من الاستفادة القصوى من المشاركة في هذا الحدث.

وأوضحت أن المشاركين في المعرض يمثلون نماذج ناجحة للمستفيدين من البرامج التمويلية التي يقدمها البنك، وعلى رأسها برنامج "مستورة" لتمكين المرأة اقتصاديًا، وبرنامج "فاتحة خير" لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من الجنسين، حيث استطاع العديد منهم تحويل أفكارهم إلى مشروعات إنتاجية تحقق لهم ولأسرهم مصدر دخل مستدام.

وفي هذا السياق أشار وليد النحاس نائب رئيسة مجلس الإدارة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يواصل التوسع في برامجه التمويلية الهادفة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، حيث أسهم برنامج "مستورة" منذ إطلاقه في تقديم تمويلات تجاوزت 943 مليون جنيه استفادت منها أكثر من 35 ألف سيدة تقريبا لإقامة مشروعات متناهية الصغر في مختلف المحافظات، بما يعكس نجاح البرنامج في دعم المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي.

كما يواصل البنك تقديم التمويلات من خلال برنامج "فاتحة خير" حيث بلغ قيمة المنصرف لهذا التمويل 277 مليون جنيه، وغيره من البرامج التنموية التي تستهدف دعم المشروعات الإنتاجية والخدمية والحرفية، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الأسر.

وأضاف النحاس أن البنك لا يكتفي بمنح التمويل، بل يتابع المشروعات بعد تنفيذها، ويعمل على توفير منافذ تسويقية متنوعة للمستفيدين من خلال المشاركة في المعارض إيمانًا بأن التسويق يمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات الصغيرة واستمرارها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للأسر المصرية، موضحا أن جناح بنك ناصر الاجتماعي بالمعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تعكس جودة وإبداع الحرفيين المصريين، من بينها المشغولات اليدوية، والمنتجات الجلدية، والمفروشات، والمنسوجات، والإكسسوارات، والأعمال الخشبية، والخوص، والخيامية، وغيرها من الصناعات التراثية التي تعبر عن الهوية المصرية وتبرز مهارة المنتج المحلي.