صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في معرض ديارنا الساحل الشمالي

يشارك صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بمارينا 4 الساحل الشمالي، وافتتحته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مساء أمس الخميس بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ولفيف من الشخصيات العامة.

وتأتي مشاركة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بأكثر من 11 عارضًا وجمعية من مختلف المحافظات، يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية واليدوية، تشمل الشموع، والملابس، والفخار، والكليم، والمنتجات الخشبية، والإكسسوارات، إلى جانب العديد من المنتجات الحرفية والبيئية التي تعكس تنوع الصناعات المصرية وجودتها.

ويعرض الصندوق منتجات علامتيه التجاريتين «نحلة» لدعم صغار النحالين، و«نخلة» لدعم صغار مزارعي النخيل، في إطار جهوده لتمكين صغار المنتجين، وتعزيز فرص التسويق، وربطهم بالأسواق.

ويعد معرض " ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" أحد آليات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي للمساهمة في انتقال الأسر من دائرة العوز إلى العمل والإنتاج.

وتشهد النسخة السادسة من معرض " ديارنا" في الساحل الشمالي مشاركة ما يزيد على 450 عارضا وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يعرض المشاركون في المعرض المنتجات اليدوية المحلية المتمثلة في السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات التراثية صديقة البيئة والمنتجات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ومنتجات المجلس القومي للمرأة، ومبادرة إبداع من مصر لبنك الإسكندرية.

كما تم توفير كافة وسائل الشراء للزوار من ماكينات صرف آلي، فضلا عن توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار، بالإضافة إلى تواجد الجانب الترفيهي الذي يتناسب مع المنطقة وفصل الصيف.