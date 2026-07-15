ألمانيا تعلن قيمة مساهمتها في حزمة دعم أوكرانيا التي أقرت خلال قمة الناتو

أعلنت ألمانيا أن مساهمتها في حزمة الدعم العسكري لأوكرانيا، التي تم الاتفاق عليها خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، ستبلغ نحو 23 مليار يورو، وذلك وفقا للاعتمادات المدرجة في الموازنة الفيدرالية لعامي 2026 و2027 والمخصصة للمساعدات العسكرية لكييف.

ونقلت وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية عن المكتب الصحفي للحكومة الألمانية، ردا على استفسار بشأن حصة برلين من إجمالي الدعم الذي أقر خلال القمة، أن "الموازنة المخصصة للعامين الحالي والمقبل تتضمن نحو 23 مليار يورو مخصصة حصريا لمبادرة تعزيز القدرات الخاصة بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وهو ما يمثل مساهمة ألمانيا في حزمة الدعم التي أقرها الحلف".

وأوضحت الحكومة الألمانية أن برلين قدمت، أو تعهدت بتقديم، ما يقارب 55.5 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية واسعة النطاق، إلى جانب نحو 41 مليار يورو من المساعدات المدنية.

وأكد المكتب الصحفي للحكومة أن "ألمانيا تعد أكبر مانح لأوكرانيا بفارق واضح، إذ قدمت منذ بداية الحرب الروسية مساعدات مدنية ثنائية بقيمة تقارب 41 مليار يورو، فضلا عن مساعدات عسكرية تبلغ نحو 55.5 مليار يورو، جرى تقديمها بالفعل أو رصدت للأعوام المقبلة".

وأضافت الحكومة الألمانية أنها تواصل أيضا تمويل المبادرات المدنية، إلى جانب تحمل تكاليف إقامة المواطنين الأوكرانيين الموجودين على الأراضي الألمانية.

وكانت وكالة (يوكرينفورم) قد أفادت بأن دول حلف الناتو، خلال قمتها التي عقدت في أنقرة الإسبوع الماضي، تعهدت بتقديم معدات عسكرية ومساعدات وبرامج تدريب لأوكرانيا بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليار يورو خلال عام 2026، مع الالتزام بالحفاظ على مستوى الدعم نفسه على الأقل في عام 2027، وذلك بمبادرة تقدمت بها ألمانيا.