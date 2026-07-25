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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في إقليم "خيبر بختونخوا" إلى 28 قتيلا و30 مصابا

السلطات الباكستانية
السلطات الباكستانية
أ ش أ

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم /السبت/، ارتفاع حصيلة ضحايا هطول الأمطار الموسمية في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع في شمال غرب البلاد إلى 28 قتيلا و 30 مصابا.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث بالإقليم - في تقريرها بشأن الخسائر الناجمة عن الأمطار أوردته قناة (سما تي في) - أن 28 شخصا، من بينهم ثلاث نساء و15 طفلا، فقدوا أرواحهم جراء حوادث مرتبطة بهطول الأمطار منذ التاسع عشر من يوليو الحالي، علاوة على إصابة 30 شخصا آخرين.

وأضاف التقرير أن 15 منزلا دمروا تدميرا كاملا جراء كارثة الأمطار، ولحقت أضرار جزئية بـ47 منزلا آخرين، كما تضرر ثمانية جسور ووصلات طرق، علاوة على نفوق 20 رأسا من الماشية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد أنحاء متفرقة في الإقليم أمطارا غزيرة ورياحا قوية وعواصف رعدية حتى الـ27 من يوليو الحالي، محذرة في الوقت ذاته من وقوع انهيارات أرضية وفيضانات في الأنهار والجداول المائية ومصارف المياه بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدرت الهيئة الباكستانية، توجيهاتها لإدارات المقاطعات بالإقليم باتخاذ التدابير الاحترازية في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، وبمراقبة مستمرة للأنهار والجداول المائية ومصارف المياه للاستجابة لأي أوضاع طارئة.

السلطات الباكستانية هطول الأمطار الموسمية إدارة الكوارث

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