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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اصطدام قارب شرطة بجسر وسط لندن وسقوط ضباطه في نهر التايمز

عمليات بحث بعد اصطدام قارب شرطة
عمليات بحث بعد اصطدام قارب شرطة
محمد على

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، إن زورقاً تابعاً للشرطة كان في حالة استجابة لبلاغ عن سقوط شخص في نهر التايمز، اصطدم بجسر وستمنستر في وسط لندن مما أدى إلى سقوط ضباط في الماء وإصابة خمسة منهم.

قام المسعفون بمعالجة الجرحى على متن قارب مطاطي بينما حلقت مروحية تابعة للشرطة بالدوران حول برج الساعة الذي يحوي جرس بيج بن.

وقالت الشرطة إن أربعة ضباط ما زالوا في المستشفى مصابين بجروح خطيرة، لكن من المتوقع أن ينجوا.

قال شهود عيان إنهم رأوا قاربين يسرعان في النهر وسمعوا دويًا عاليًا عندما اصطدم أحدهما بالجسر.

قال جيم باجلي: "لم نرَ ما حدث، لكننا سمعنا دوي الانفجار. ثم رأينا أشخاص في الماء".

تجمّع حشد كبير لمشاهدة سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ وهي تستجيب للحادث، ولكن تم إخلاء الجسر في نهاية المطاف، والذي تم إغلاقه أمام حركة المرور.

لندن الشرطة شرطة المسطحات المائية بريطانيا العاصمة البريطانية

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