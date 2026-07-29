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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد افتتاح أول مبادرة متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية

محافظ أسيوط يشهد افتتاح أول مبادرة متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية
محافظ أسيوط يشهد افتتاح أول مبادرة متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية
إيهاب عمر
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، افتتاح أول مبادرة متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية على مستوى المحافظات في مصر، والتي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.

وذلك بافتتاح عدد من الوحدات المناخية والمساحات التفاعلية ضمن "مبادرة محافظة أسيوط للتكيف مع التغيرات المناخية"، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة المحافظة على مواجهة آثار التغيرات المناخية، ورفع الوعي البيئي لدى الأطفال والأسر.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود شحاتة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والدكتورة مورين جالاجر مدير برنامج الصحة بمنظمة اليونيسف والوفد المرافق لها، والمحاسبة أمل جميل مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة

وأكد محافظ أسيوط، أن المبادرة تجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية، مشيدًا بالشراكة المستمرة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ومنظمة اليونيسف في دعم خدمات مياه الشرب والإصحاح البيئي والنظافة الصحية، وتعزيز جاهزية المؤسسات المحلية للتعامل مع المخاطر المناخية، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الأطفال والأسر.

كما ثمن المحافظ ، المبادرة لما تتضمنه من حلول مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والتوعية المجتمعية وبناء القدرات المؤسسية، بما يدعم جهود الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت الفعالية افتتاح مركز إدارة الأزمات والحد من المخاطر المجهز بأحدث تقنيات الرصد والتحليل والبث المباشر لدعم سرعة اتخاذ القرار، إلى جانب إطلاق مركز متنقل لرصد التغيرات المناخية لمتابعة الظواهر البيئية ميدانيًا ونقل البيانات بشكل لحظي، فضلًا عن تدشين سيارة خدمة العملاء والتوعية التي تستهدف الوصول إلى المجتمعات المحلية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، لنشر رسائل التوعية بترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، والحفاظ على البيئة.

كما افتتح المحافظ حديقة يونيسف، أول مساحة تعليمية وترفيهية من نوعها على مستوى الجمهورية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والتي تضم سينما للواقع الافتراضي (VR) تتيح للأطفال التعرف على رحلة مياه الشرب من المصدر حتى وصولها إلى المنازل، إلى جانب مكتبة تعليمية تقدم أنشطة تثقيفية حول ترشيد استهلاك المياه، والنظافة الشخصية والعامة، والتغذية السليمة، والحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم منظمة اليونيسف، بالتعاون مع شركاء التنمية، لجهود الحكومة المصرية الرامية إلى توفير خدمات مياه وإصحاح بيئي آمنة ومستدامة، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات المناخية، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

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