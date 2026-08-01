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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يناقش ملف تقنين أراضي الدولة

محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي
محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي
أ ش أ

أكد محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي ضرورة الإسراع في استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بملف تقنين واسترداد أراضي الدولة ، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة.


واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة - آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي الدولة واطلع على الموقف الحالي للطلبات المقدمة، ومراحل الفحص والبت والمعاينات.


كما استعرض الاجتماع معدلات الأداء وما تم تنفيذه من توصيات خلال الفترة الماضية، حيث وجه المحافظ باستمرار المتابعة الدورية للملف، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات.

محافظ دمياط الإجراءات ملف تقنين استرداد أراضي الدولة

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