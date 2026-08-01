محافظ دمياط يناقش ملف تقنين أراضي الدولة

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أكد محافظ دمياط الدكتور حسام الدين فوزي ضرورة الإسراع في استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بملف تقنين واسترداد أراضي الدولة ، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة.



واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة - آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي الدولة واطلع على الموقف الحالي للطلبات المقدمة، ومراحل الفحص والبت والمعاينات.



كما استعرض الاجتماع معدلات الأداء وما تم تنفيذه من توصيات خلال الفترة الماضية، حيث وجه المحافظ باستمرار المتابعة الدورية للملف، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات.