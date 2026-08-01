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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاقتصاد الكندي على أعتاب أقوى نمو ربع سنوي منذ أكثر من ثلاث سنوات

الاقتصاد الكندي
الاقتصاد الكندي
أ ش أ

أظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، أن الاقتصاد الكندي حقق نمواً يفوق التوقعات بنسبة 0.3% في مايو، في أداء يعزز التقديرات بأن الربع الثاني من العام الحالي سيكون الأقوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي تقدير أولي، ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي لشهر يونيو ارتفع بنحو 0.2%، ما يشير إلى نمو سنوي مُعَدّل للربع الثاني يبلغ 3.4%، وهو أعلى بكثير من توقعات بنك كندا الصادرة في 15 يوليو عند 2.5%، وأقوى زيادة فصلية منذ الربع الأول من عام 2023.

كان البنك المركزي الكندي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، مؤكداً أن النمو سيزداد في النصف الثاني من العام مع تراجع الضغوط التضخمية وتكيّف الشركات مع الرسوم الأمريكية الجديدة.

وقال رويس مينديز مدير الاستراتيجية الكلية في "ديجاردان"، إن الاقتصاد "وجد طرقاً للتعامل مع حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة مع الولايات المتحدة". وارتفع الدولار الكندي قليلاً إلى 1.4035 للدولار الأمريكي.

وأشار محللون إلى أن بيانات مايو ويونيو استفادت من عوامل مؤقتة، بينها كأس العالم لكرة القدم، وتوظيف إضافي للتعداد الوطني، وتأجيل صيانة منشآت النفط للاستفادة من الأسعار المرتفعة.

وأظهرت البيانات توسع الصناعات السلعية بنسبة 0.6% والخدمية بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز بنسبة 1%.

بيانات رسمية الاقتصاد الكندي التوقعات يعزز التقديرات

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