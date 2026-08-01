الأرصاد اليابانية تحذر من استمرار موجة الحر الشديدة في البلاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد؛ حيث واصلت درجات الحرارة ارتفاعها، اليوم السبت، في العديد من المناطق الواقعة شرق وغرب البلاد.

وأفادت الهيئة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها، بأن درجات الحرارة اقتربت من 40 درجة مئوية في منطقتي "توكاي" و"كيوشو"، فيما سجلت درجة الحرارة العظمى في العاصمة "طوكيو" 36.5 درجة مئوية.

كما حذرت هيئة الأرصاد من ضربات الشمس في 30 محافظة من أصل 47 في البلاد، وذلك في المناطق الممتدة من منطقة "كانتو" في الشرق إلى منطقة "كيوشو" ومحافظة "أوكيناوا" في الجنوب الغربي.

وأوصت الهيئة المواطنين بتجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من السوائل.