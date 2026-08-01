نائبة: مصر تقود جهودًا تاريخية لإنهاء حرب غزة وتواصل دفاعها عن فلسطين

أكدت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن نجاح الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق يقضي بالدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، يمثل إنجازًا دبلوماسيًا جديدًا يضاف إلى سجل الدولة المصرية الحافل بالتحركات المسؤولة الهادفة إلى وقف نزيف الدم، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت أسماء سعد الجمال، إن مصر أثبتت مجددًا أنها الطرف الأكثر قدرة على إدارة الملفات الإقليمية المعقدة بحكمة واتزان، انطلاقًا من دورها التاريخي ومسؤوليتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما انعكس في نجاحها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، والدفع نحو استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بما يسهم في حماية المدنيين وتهيئة الأجواء لاستدامة التهدئة.

وأضافت أن التحركات المصرية لم تكن وليدة الأزمة الراهنة، وإنما تستند إلى تاريخ طويل من الدعم السياسي والدبلوماسي والإنساني للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القاهرة كانت وستظل الداعم الأول للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت النائبة أن الدور الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية في إدارة هذا الملف بحكمة ورؤية متوازنة، يؤكد أن مصر لم تدخر جهدًا منذ اندلاع الأزمة، سواء عبر الوساطة السياسية، أو إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، أو التحرك المكثف على المستويات الإقليمية والدولية لوقف التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع.

وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال أن استمرار مصر في أداء هذا الدور المحوري يعكس مكانتها الإقليمية وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على تحقيق التهدئة وصناعة التوافق، لافتة إلى أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية، باعتبارها قضية عادلة لا يمكن الوصول إلى استقرار حقيقي في المنطقة دون تسوية شاملة لها، مشيرة إلى المرحلة الحالية تتطلب دعمًا دوليًا جادًا للجهود المصرية، والإسراع في تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية، وإعادة إعمار قطاع غزة، وفتح الطريق أمام تسوية سياسية عادلة تحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.