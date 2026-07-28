بورنموث يتمسك بكروبي.. ويطلب 130 مليون يورو للموافقة على انتقاله إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن نادي بورنموث الإنجليزي حدد مبلغًا ضخمًا للموافقة على بيع نجمه كروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب

وبحسب التقارير، فإن إدارة بورنموث لن توافق على رحيل كروبي إلا بعد الحصول على 130 مليون يورو، وهو الرقم الذي يعكس تمسك النادي باستمرار اللاعب وعدم التفريط فيه بسهولة.

ويأتي اهتمام برشلونة بكروبي ضمن خطة النادي الكتالوني لتدعيم صفوفه بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة خلال السنوات المقبلة، إلا أن المطالب المالية المرتفعة من جانب بورنموث قد تعقد المفاوضات بشكل كبير.

ومن المنتظر أن تحسم الأسابيع المقبلة موقف الصفقة، سواء بتقديم برشلونة عرضًا جديدًا يتناسب مع مطالب النادي الإنجليزي أو استمرار اللاعب مع بورنموث خلال الموسم المقبل.