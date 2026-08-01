بسبب تلف بالكاوتش.. القبض على المتهمين بسرقة بلاط رصيف فى العاشر من رمضان

كشفت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" وبصحبته آخرين بسرقة بلاط الرصيف الخاص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية .







وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق) ومستقليها (3 عمال) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتاريخ 28 يوليو حال سيرهم بالطريق المشار إليه حيث حدث تلف بإطار السيارة الخلفى فقاموا بخلع عدد من بلاط الرصيف لرفع السيارة عليه لوجود عطل بكوريك السيارة وعقب إنتهائهم من إصلاح الإطار قاموا بوضع البلاط بصندوق السيارة لإعادة إستخدامه فى حالة تعطل أى من إطارات السيارة الأخرى فى الطريق .

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.