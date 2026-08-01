قرار عاجل من جهات التحقيق ضد عاطل هتك عرض طالبة أثناء سيرها في الزيتون

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طالبة أثناء سيرها في الشارع بمنطقة الزيتون.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة أثناء سيرها بأحد الطرق العامة في محافظة القاهرة.

تم تحديد هوية المجني عليها، وتبين أنها (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون)، وبسؤالها، أفادت بتعرضها للتحرش اللفظي والجسدي من قِبل شخص مجهول أثناء سيرها بدائرة القسم، مؤكدة أنه فر هارباً فور ارتكاب فعلته، وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه (عاطل - مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته بالمقطع المتداول وأقوال المجني عليها، انهار واعترف بارتكاب الواقعة.