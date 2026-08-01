قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026 ورابط الاستعلام والشروط
عبد الفتاح دولة: لا مبرر لانزعاج نتنياهو من اتفاق حظي بموافقة حكومته
طارق فهمي: غموض أهداف إسرائيل يفاقم أزمتها.. وتغير المزاج الأمريكي يثير قلق تل أبيب
أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة
إحالة أوراق المتهم بقتل طليقته بالمنوفية إلى فضيلة المفتي في الجلسة الأولى
قبل طرحها بالأسواق.. صحة القليوبية تضبط طنًا من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص
ترامب يشيد بقيادة الملك محمد السادس ويؤكد دعم واشنطن للشراكة مع المغرب
ثابتة دون تغيير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو في السوق الرسمية الآن
التسجيل في مصر الرقمية 2026.. خطوات إنشاء الحساب والخدمات المتاحة
إحالة أوراق 3 طلاب للمفتي في قتل شاب بشبرا الخيمة
حقيقة فيديو أثار الجدل في سوهاج.. الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحطيم كاميرا مراقبة وتعدي على سيدة وأبناؤها
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فتح: الإدارة الأمريكية الجهة الوحيدة القادرة بالضغط على نتنياهو لتنفيذ الاتفاق

عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح
عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح
شيماء جمال

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن الجهة الوحيدة القادرة على إحداث ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته هي الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، موضحًا أنها الجهة التي يمكنها إلزام نتنياهو بالتقيد بالاتفاق.

وأوضح في مقابلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الموقف الأمريكي، رغم الجهد المبذول لوقف الحرب تحت كل الظروف، لا يتخذ موقفًا معاديًا أو مخالفًا للموقف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي غالبًا ما يكون أقرب إلى الموقف الإسرائيلي، لكنه أكد أنه إذا كان الرئيس ترامب مصرًا على الانتقال إلى الخطوة الثانية، فسيكون هناك حديث مباشر مع نتنياهو بشأن ذلك.

وأشار إلى أن الانسحاب يمثل جزءًا مهمًا من المرحلة الثانية، موضحًا أن إسرائيل قسمت قطاع غزة إلى مناطق، وأن المطلوب هو الانسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر، مضيفًا أن الذريعة السابقة لعدم الانسحاب كانت تسليم سلاح حركة حماس، وبعد إعلان حماس استعدادها لتسليم السلاح، قد تطالب إسرائيل برؤية تنفيذ ذلك، ثم تطالب بألا يبقى هذا السلاح في قطاع غزة حتى لو تم تسليمه لطرف فلسطيني.
أشار إلى أن الانتخابات قضية مرتبطة ببقاء نتنياهو في الحكم، موضحًا أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تعده بالبقاء في منصبه، وأن استمرار وجوده مرتبط بنتائج الانتخابات.

أضاف أن اليمين في إسرائيل لا يزال يحتل مكانة قوية، وأن غالبية المجتمع الإسرائيلي تتجه نحو اليمين، مشيرًا إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة بدأت تشير إلى معطيات جديدة بشأن وضع نتنياهو.

وأكد أن نتنياهو يحتاج إلى تقديم خطاب ومشهد يرضي اليمين المتطرف المتحالف معه، ومن أبرز أوراقه عدم الخروج من قطاع غزة في هذه المرحلة، والاستمرار في العمليات العدوانية في الضفة الغربية، وممارسات واعتداءات المستوطنين، والسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان.

بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية اليمين المتطرف اتفاق غزة فتح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

الأهلي

أحمد سليمان: تأجيل انطلاق الدوري يصب في مصلحة الزمالك.. ومواجهة الأهلي وبرشلونة سبب كاف

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما حكم عمل إعلانات للمنتجات دون تجربة؟.. دار الإفتاء تجيب

الدعاء

ما هو دعاء الوسيلة الذي يقال بعد الأذان للصلاة؟ تعرف عليه

حكم قراءة القرآن للميت

هل تصل قراءة القرآن للميت وكيف أتاكد من ذلك ؟.. الإفتاء تجيب

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد