حملات مكثفة وتطوير شامل للبنية التحتية ورفع الإشغالات ببولاق الدكرور في الجيزة

شهد حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة تحت إشراف المهندس طه عبدالصادق رئيس الحي، اليوم السبت، تنفيذ حملات ميدانية مكثفة، شملت أعمال تطوير البنية التحتية، رفع الإشغالات، ومتابعة النظافة العامة لفرض الانضباط واستعادة المظهر الحضاري بالنطاق الميداني للحي، وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة.

وتضمنت الجهود الميدانية متابعة وتنفيد عدد من مشروعات التطوير الخدمية، وأبرزها:



-تركيب بلاط الإنترلوك: من خلال متابعة استكمال الأعمال الميدانية بمجمع مدارس المساكن لخدمة الطلاب والأهالي.



-تنفيذ وإتمام أعمال تغذية المياه بمتفرقات شارع ناهيا لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة المرافق.

-تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومراجعة الإعلانات، في إطار جهود فرض السيطرة والانضباط بالشارع:

حيث شنّ القطاع الشمالي بحي بولاق حملات إشغالات موسعة شملت شوارع (ناهيا، ترعة المجنونة، المصرف، والتحرير)، حيث تم رفع كافة التعديات وإيداع المصادرات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



-تنفيذ حملة مراجعة وتدقيق للافتات والإعلانات بشارع الملكة لضبط التراخيص ومواجهة العشوائية.

وفي قطاع النظافة والتجميل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تم الدفع بالمعدات واللوادر وسيارات الحي لرفع كفاءة النظافة بالعديد من البؤر الرئيسية، من خلال إطلاق حملة لإلزام المحال التجارية بشارع الملك فيصل بوضع صناديق قمامة أمام واجهاتها.

وكذلك تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة أسفل محور الفريق كمال عامر (نقطة مشرفي)، وفي محيط محطتي مترو الجامعة وفيصل، إضافة إلى شوارع (فيصل، العشرين، نقطة الاتحاد مع ترعة زنين، التحرير، ترعة عبد العال، وشارع سلام).

كما أكد حي بولاق الدكرور، استمرار الحملات الميدانية والعمل المتواصل لرفع كفاءة الخدمات والمناطق الحيوية والتصدّي لكافة مظاهر الخروج على القانون ضمن نطاق الحي.