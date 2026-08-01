محافظ الجيزة يقود جولة موسعة بأوسيم وكرداسة والعجوزة ويرصد تعديات وملاهي عشوائية

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة صباح اليوم جولة ميدانية موسعة شملت أحياء العجوزة والمنيرة الغربية والوراق إلى جانب مركزي أوسيم وكرداسة، وذلك لمتابعة مستوى النظافة والإشغالات ورصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة مناطق ميت عقبة، وأرض اللواء،وعزبة خيزة ،وبشتيل، وطريق ترعة البراجيل، وشارع جمال عبد الناصر بقرية البراجيل، وبرك الخيام، وناهيا، وترعة مصرف اللبيني.

وخلال جولته، رصد محافظ الجيزة أعمال بناء مخالفة لعقار بشارع جمال عبد الناصر بقرية البراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، كما رصد حالات لتبوير أراضٍ زراعية بمنطقة برك الخيام وشارع جمال الدين البنا، إلى جانب أعمال بناء مخالفة بمدينة كرداسة.

ووجه المحافظ بالإزالة الفورية لكافة الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع التصدي الفوري لحالات تبوير الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.

ورصد محافظ الجيزة خلال الجولة وجود تجمعات للقمامة بعدد من المناطق بميت عقبة، وأرض اللواء، وبشتيل، وناهيا، بالإضافة إلى طريق ترعة البراجيل.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالدفع الفوري بمعدات النظافة لرفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة والجمع والنقل على مدار اليوم مع المتابعة المستمرة لمنع تكرار تجمعات القمامة، مؤكدًا أن مستوى النظافة يعد أحد أهم معايير تقييم أداء الأجهزة التنفيذية، وأن أي تقصير في هذا الملف سيقابل بالمحاسبة.

وكلف محافظ الجيزة بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بمنطقة البراجيل لتحسين كفاءة النظافة مع المرور الدوري للتأكد من عدم وجود اي تجمعات للقمامة.

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال منطقة العاب " ملاهي " عشوائية غير مرخصة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين .

كما وجه المحافظ بفحص الموقف القانوني لجمالون ومخزن للفرز للخردة تم رصدهما أثناء المرور بطريق اللبيني كرداسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفات بما يضمن الحفاظ على الانضباط العام وعدم السماح بأي أنشطة مخالفة أو غير مرخصة.