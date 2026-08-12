محمود عصمت: أوشكنا على الانتهاء من أزمة العدادات الكودية

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة أوشكت على الانتهاء من أزمة العدادات الكودية، في إطار التحرك لحل مشكلات تركيب العدادات للمواطنين وإنهاء هذا الملف.

وأوضح عصمت، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن جهود الوزارة تستهدف تنظيم استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة منظومة القياس والتحصيل، بما يسهم في تقليل الفاقد ومواجهة سرقات التيار الكهربائي.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الانتهاء من ملف العدادات الكودية يمثل خطوة مهمة نحو ضبط منظومة استهلاك الكهرباء وتحسين إدارة الشبكة، بما يحقق استفادة أكبر من موارد قطاع الكهرباء.