محمد حامد يكشف تفاصيل أزمة صناع "ريد فلاج" مع رامي صبري

كشف المنتج الموسيقي محمد حامد كواليس الأزمة الأخيرة المتعلقة بتأخر طرح الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم «ريد فلاج»، التي يقدمها المطرب رامي صبري، مؤكدًا أن الأمر لم يتجاوز سوء تفاهم بشأن مواعيد طرح الأغنية وتزامنها مع عرض الفيلم.

وأوضح حامد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي في برنامج «اليوم من القاهرة» على قناة «مودرن mti»، أن علاقته برامي صبري تتجاوز حدود العمل، قائلًا إنه يعتبره «أخًا وصديقًا» تجمعهما علاقة تمتد لأكثر من 15 عامًا.

وأشار إلى أن الأزمة جاءت نتيجة عدم الاتفاق بشكل دقيق على توقيت طرح الأغنية بالتزامن مع عرض الفيلم، مؤكدًا أنه تم طرح البرومو الخاص بها تمهيدًا لإطلاقها رسميًا للجمهور.

وأضاف أن الأغنية تحمل طابعًا دراميًا يتناسب مع أحداث الفيلم، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع هشام البنا.

محمد حامد يجهز رحمة محسن بشكل مختلف

في سياق آخر، كشف محمد حامد عن تحضيراته لألبوم غنائي جديد للفنانة رحمة محسن، مؤكدًا أنه يسعى من خلال الألبوم إلى تقديمها بصورة فنية مختلفة، مع الحفاظ على هويتها وصوتها المميز.

وأعرب حامد عن اعتزازه بالتعاون مع رحمة محسن، معتبرًا أنها واحدة من المواهب المهمة على الساحة الغنائية، مشيرًا إلى أن تجربتها الأخيرة في أغنية فيلم «أزمة سر» بعنوان «من يومين كنا صغيرين»، بمشاركة الفنان التونسي نوردو، حققت نجاحًا وتفاعلًا لافتًا لدى الجمهور.

وأكد أن النجاح الذي حققته الأغنية شجعه على تطوير التعاون مع رحمة من خلال ألبوم جديد، موضحًا أن المشروع سيحافظ على هويتها الغنائية، لكنه سيقدمها في ستايل وشكل موسيقي جديد ومختلف يضيف إلى مشوارها الفني ويلبي تطلعات جمهورها.