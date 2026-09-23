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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحضور الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. توم كروز يحتفل بالعرض العالمي الأول لفيلم Digger في لندن

توم كروز
توم كروز
أحمد إبراهيم

احتفل النجم العالمي توم كروز، بالعرض العالمي الأول لفيلمه الجديد Digger في العاصمة البريطانية لندن، في حدث استثنائي أقيم ضمن فعاليات العرض الملكي السينمائي الـ73 (Royal Film Performance)، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما، إلى جانب الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، أمير وأميرة ويلز.

وأقيمت فعاليات العرض في ODEON Luxe Leicester Square، حيث شهدت السجادة الحمراء حضور توم كروز، والمخرج المكسيكي الحائز على جائزة الأوسكار أليخاندرو جونزاليس إيناريتو، إلى جانب أبطال الفيلم، من بينهم ريز أحمد، جون جودمان، ساندرا هولر، مايكل ستولبارج، جيسي بليمونز، صوفي وايلد وإيما دارسي.

وشهد العرض حضورًا لافتًا للأمير ويليام وكيت ميدلتون، اللذين التقيا بتوم كروز وإيناريتو وأعضاء فريق العمل على السجادة الحمراء، في ظهور أعاد إلى الأذهان مشاركتهما السابقة مع كروز في العرض البريطاني لفيلم Top Gun: Maverick عام 2022. كما حضر الحدث عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية، من بينهم ديفيد بيكهام ونجلاه روميو وكروز، إلى جانب عدد من نجوم هوليوود.

العرض العالمي الأول لـ Digger

ويأتي العرض العالمي الأول لـ Digger ضمن فعاليات Royal Film Performance، وهو حدث خيري تنظمه مؤسسة The Film and TV Charity، ويخصص عائداته لدعم العاملين خلف الكواليس في قطاعي السينما والتلفزيون في المملكة المتحدة. ويُعد عرض الفيلم النسخة الثالثة والسبعين من هذا الحدث الذي يمتد تاريخه لعقود.

وخلال العرض، تحدث توم كروز عن الشخصية التي يجسدها في الفيلم، واصفًا إياها بأنها مختلفة تمامًا عن أي شخصية قرأها من قبل، مؤكدًا أن الفيلم نفسه يمثل تجربة غير مسبوقة بالنسبة له. وقال كروز إن شخصية Digger Rockwell تحمل طبيعة استثنائية، وإنه لم يسبق له أن قرأ شخصية أو فيلمًا بهذه الطريقة.

ويقدم كروز في الفيلم شخصية ديجر روكويل، وهو رجل أعمال نافذ في مجال النفط يجد نفسه في مواجهة كارثة بيئية عالمية يُشتبه في أن له دورًا في التسبب بها، قبل أن ينطلق في مهمة لإنقاذ البشرية من كارثة أخرى تهدد العالم. وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا السوداء والخيال والدراما، من خلال رؤية المخرج أليخاندرو جونزاليس إيناريتو.

ويخوض إيناريتو من خلال Digger تجربة جديدة، بعد أفلامه الحائزة على جوائز عالمية مثل Birdman وThe Revenant، فيما يمثل الفيلم تعاونًا جديدًا بينه وبين توم كروز، في عمل يجمع بين أحد أبرز نجوم هوليوود ومخرج صاحب أسلوب سينمائي مميز.

وكان صناع الفيلم قد أكدوا أن اختيار لندن لإقامة العرض العالمي الأول يحمل أهمية خاصة، خاصة أن Digger تم تصويره واستكمال مرحلة ما بعد الإنتاج في المملكة المتحدة، وهو ما دفع فريق العمل إلى العودة إلى المكان الذي شهد صناعة الفيلم للاحتفال بعرضه الأول أمام الجمهور.

ومن المقرر أن يصل Digger إلى دور العرض المصرية يوم 1 أكتوبر 2026، قبل طرحه عالميًا في عدد من الأسواق، بينما ينطلق عرضه في الولايات المتحدة يوم 2 أكتوبر. ويتولى توزيع الفيلم في مصر United Motion Pictures.

ويضم الفيلم، إلى جانب توم كروز، نخبة من النجوم، من بينهم Riz Ahmed، Sandra Hüller، John Goodman، Michael Stuhlbarg، Jesse Plemons، Sophie Wilde وEmma D’Arcy، ليقدم إيناريتو من خلاله تجربة سينمائية جديدة تجمع بين النجومية الهوليوودية والطرح المختلف الذي يميز أفلامه.

ومع اقتراب طرح Digger في دور العرض المصرية، يترقب الجمهور الظهور الجديد لتوم كروز على الشاشة، خاصة مع اختلاف الشخصية التي يقدمها عن أدواره المعتادة، إلى جانب التعاون الأول له مع إيناريتو، الذي يضع الفيلم في مقدمة الأعمال المنتظرة خلال موسم الخريف السينمائي.

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