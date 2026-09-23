الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة التي يبذلها البلدان لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة العراقية - في بيان أصدرته اليوم /الأربعاء/ - أن الزيدي وبترامب بحثا العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، كما استعرضا مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة التي يبذلها البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.