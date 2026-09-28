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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد سداد 90 مليون جنيه.. سيد خليفة يعلن تسليم مسؤولية نقابة الزراعيين

نقيب الزراعيين
نقيب الزراعيين
شيماء مجدي

أعلن الدكتور السيد علي خليفة، النقيب العام لنقابة المهن الزراعية، تسليم مسؤولية إدارة النقابة، مؤكدا أن الفترة التي تولى خلالها المسؤولية شهدت العمل على تسوية متأخرات المعاشات، والحفاظ على أصول النقابة وتنميتها، إلى جانب توسيع علاقاتها العربية والأفريقية والدولية.

وقال خليفة، في بيان ختامي وجهه إلى أعضاء الجمعية العمومية، إنه بذل كل ما وسعه من وقت وجهد خلال فترة توليه المسؤولية لتحقيق مصالح أعضاء النقابة والحفاظ على حقوقهم، مؤكدا أنه تعامل مع أعضاء الجمعية العمومية على قدم المساواة في الحقوق والواجبات.

وأشار إلى أن آخر دفعة لسداد متأخرات المعاشات بلغت 90 مليون جنيه في 16 سبتمبر الجاري، موضحا أن ذلك يتيح، وفق ما أورده في بيانه، لكل عضو مقيد بقاعدة بيانات النقابة حق الترشح والتصويت، دون إلزامه بسداد المتأخرات من ماله الخاص أو حرمانه من ممارسة هذا الحق بسبب عدم سداد الاشتراكات.

وأكد خليفة أنه عمل على الحفاظ على أصول النقابة وعدم التفريط فيها، مشيرا إلى استثمار الأصول القائمة وإضافة أصول عقارية واستثمارات جديدة للنقابة، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل رصيدا للنقابة وأعضائها وللأجيال المقبلة.

نقابة الزراعيين أصبحتتمتلك أصولا واستثمارات وعلاقات على المستويين العربي والأفريقي

وأضاف أن النقابة أصبحت، خلال فترة توليه المسؤولية، تمتلك أصولا واستثمارات وعلاقات على المستويين العربي والأفريقي، إلى جانب حضور وتمثيل في عدد من المحافل الدولية والمحلية والوطنية، لافتا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع نقابات في عدد من الدول العربية والأفريقية.

وأكد أن هدفه من العمل النقابي كان الإصلاح وخدمة أعضاء النقابة، مشيرا إلى أنه تحمل مسؤولية إدارة النقابة رغم ثقلها، وأنه يسلمها اليوم باعتبارها، وفق وصفه، "مؤسسة نقابية مهنية وطنية مستدامة".

ووجه خليفة رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية، قائلا إنه لا يحمل أي أحقاد أو إساءة تجاه من اختلفوا معه أو أساءوا الظن به، مؤكدا احترامه للجميع، ومضيفا أن الحكم على ما تم إنجازه خلال فترة توليه المسؤولية سيبقى للأيام المقبلة، وأك. على أنه يسلم المسؤولية وبين الجميع كل ود واحترام، متمنيا لنقابة المهن الزراعية وأعضائها مزيدا من التقدم والازدهار.

ويشغل الدكتور سيد خليفة عدة مناصب اخرى، منها: أستاذ بمركز بحوث الصحراء، المدير الإقليمي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة بجامعة الدول العربية، أمين المهنيين المركزي بحزب مستقبل وطن، المشرف على مشروع زراعة وإكثار غابات المانجروف على سواحل البحر الأحمر.

الزراعيين نقابة الزراعيين نقيب الزراعيين سيد خليفة

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