مع انطلاق المرحلة الثانية.. محافظ الغربية يتابع إزالة 6 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انطلاق أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في رصد وإزالة التعديات والتعامل الفوري مع أي مخالفة، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال المرور والرصد بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدٍّ، تنوعت بين إقامة هناجر وأسوار من البلوك الأبيض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.