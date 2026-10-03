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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خبير يحذر: تناول الأغذية فائقة المعالجة يؤدى لعدة مشكلات صحية

الأغذية فائقة المعالجة
الأغذية فائقة المعالجة
هاجر هانئ

أصبحت الأغذية فائقة المعالجة جزءاً معتاداً من النظام الغذائي للكثيرين، بدءاً من الوجبات الخفيفة المعلبة والمشروبات السكرية ووصولاً إلى البسكويت ورقائق البطاطس واللحوم المصنعة. ورغم أن هذه الأغذية تتسم بالسهولة والراحة وغالباً ما تكون أسعارها في المتناول، إلا أن الأبحاث المتزايدة أثارت مخاوف بشأن تأثير الإفراط في تناولها على الصحة. 

وتوضح كريستينا بيترسن، الأستاذة المشاركة في علوم التغذية بجامعة ولاية بنسلفانيا، ماهية الأغذية فائقة المعالجة، وما تشير إليه الأدلة العلمية حول آثارها الصحية، وما ينبغي على المستهلكين مراعاته عند اختيار الأغذية المعلبة.

ما هي الأغذية فائقة المعالجة؟

تقول بيترسن: "تُعرَّف الأغذية فائقة المعالجة عموماً بأنها تركيبات صناعية تتكون من إضافات ومكونات لا توجد عادةً في الطهي المنزلي". وقد تشمل هذه التركيبات إضافات تُستخدم لتحسين نكهة الطعام أو قوامه أو مظهره أو مذاقه. ومع ذلك، تشير بيترسن إلى أن ليست كل الأغذية المُعالجة تُعد بالضرورة أغذية فائقة المعالجة.

وتضيف قائلة: "ينبغي علينا التمييز بين هذه الأغذية وتلك التي تخضع للمعالجة لأسباب تتعلق بسلامة الغذاء أو لإطالة فترة صلاحيتها". وتُعد الخضروات المعلبة التي أُضيف إليها الملح فقط، والحليب المبستر، والأطعمة المخمرة أمثلةً على أغذية تخضع للمعالجة ولكنها لا تُصنَّف بالضرورة ضمن الأغذية فائقة المعالجة.

تشمل الأمثلة الشائعة للأغذية فائقة المعالجة: الحلوى، والبسكويت، والمخبوزات، ورقائق البطاطس (الشيبس)، واللحوم المصنعة. وتُعد هذه التفرقة مهمة لأن مصطلح "الأغذية المصنعة" قد يشمل نطاقاً واسعاً جداً من المنتجات؛ إذ تختلف درجة ونوع المعالجة، وكذلك المكونات المستخدمة، اختلافاً كبيراً من منتج لآخر.

كيف يمكن أن تؤثر الأغذية فائقة المعالجة على الصحة؟

تتزايد الأدلة المستمدة من الدراسات الرصدية التي تربط بين ارتفاع معدل استهلاك الأغذية فائقة المعالجة وبين عدد من المشكلات الصحية، بما في ذلك السمنة، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.

تقول بيترسن: "هناك أدلة تشير إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الأغذية فائقة المعالجة يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، مثل السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان".

 كما توجد أدلة سريرية تشير إلى أن هذه الأغذية قد تؤثر على كمية الطعام التي يتناولها الأفراد؛ فوفقاً لبيترسن، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعتمدون في نظامهم الغذائي على نسبة عالية من الأغذية فائقة المعالجة "يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام واكتساب وزن غير مرغوب فيه".

وهذا تمييز مهم؛ فالأدلة لا تعني أن تناول قطعة واحدة من البسكويت أو كيس من رقائق البطاطس أو غيرها من الأغذية فائقة المعالجة سيؤدي مباشرة إلى الإصابة بمرض ما. بل إن مصدر القلق يكمن في الاستهلاك المنتظم لنظام غذائي تشكل فيه هذه الأغذية جزءاً كبيراً مما يتناوله الشخص.

وتشير بيترسن أيضاً إلى أن العديد من الأغذية فائقة المعالجة تحتوي على نسب عالية من السكر المضاف والدهون المشبعة والصوديوم؛ وهي عناصر غذائية يمكن للأفراد التحقق من مستوياتها عبر قراءة ملصق "الحقائق الغذائية" عند المقارنة بين المنتجات.

وتقول: "إذا كانت المنتجات تحتوي على نسب عالية من السكر المضاف أو الدهون المشبعة أو الصوديوم، فقد يكون اختيار منتج آخر يحتوي على كميات أقل من هذه العناصر خياراً صحياً أكثر". كما يُعد حجم الاستهلاك مصدر قلق آخر؛ إذ تشير التقديرات في الولايات المتحدة إلى أن الأطفال يحصلون على أكثر من 60% من احتياجاتهم اليومية من الطاقة من الأغذية فائقة المعالجة، في حين تزيد هذه النسبة قليلاً عن 50% لدى البالغين.

في الوقت نفسه، قد لا يكون تجنب هذه الأطعمة تماماً أمراً واقعياً؛ إذ تشير بيترسن إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة غالباً ما تكون أقل تكلفة وأكثر ملاءمة، حيث تتطلب وقتاً وجهداً أقل في التحضير والطهي المنزلي، في حين أن الفواكه والخضروات الطازجة قد تكون أغلى ثمناً وأقصر عمراً من حيث الصلاحية.

ولهذا السبب، توصي بيترسن بالتركيز على تغييرات واقعية بدلاً من محاولة التوقف تماماً عن تناول أي أطعمة معبأة.

ولا تُعد المنتجات الطازجة الخيار الوحيد دائماً؛ حيث تقول بيترسن: "إن اختيار منتج معلب أو مجمد - حتى وإن كان يحتوي على إضافات - يُعد خياراً أفضل من عدم تناول الفواكه أو الخضروات على الإطلاق". وتوضح أن النظام الغذائي الصحي هو ذلك الذي يتضمن عموماً الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، مع الحد من - وليس بالضرورة الامتناع التام عن - الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة والدهون المشبعة والصوديوم.

وتضيف بيترسن: "يتطلب تقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة جهداً حقيقياً". وبدلاً من إجراء تغييرات جذرية، يمكن للأشخاص البدء بإجراء استبدالات بسيطة يسهل الالتزام بها على المدى الطويل.

وفي النهاية، لا ينبغي أن ينصب التركيز على الاستغناء التام عن كل الأطعمة فائقة المعالجة؛ إذ يمكن أن يساعد اتخاذ خيارات صحية بشكل متكرر - مع الاكتفاء بتناول أطعمة مثل البسكويت والحلوى والمشروبات السكرية والبيتزا واللحوم المصنعة كمكافآت عرضية - في بناء نظام غذائي أكثر توازناً.

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