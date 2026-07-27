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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات بيئية على مصانع الحلويات الجافة بسنورس في الفيوم

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
المحافظات

 تابعت إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة، الفيوم بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التفتيشية على مصانع الحلويات الجافة، بالمرور على عدد من المنشآت بنطاق مدينة سنورس، لمراجعة الاشتراطات البيئية بهذه المنشآت.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية، والمرور الميداني لمتابعة الحالة البيئية، والتأكد من التزام كافة المنشآت بالاشتراطات والمعايير البيئية والصحية.

شارك في الحملة؛ الدكتور عبد الرؤوف محمود مدير إدارة شئون البيئة، ومحمود فتحي، وهاني فهيم، المفتشين بإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، وعاطف توفيق بشرطة البيئة والمسطحات المائية، وممثلو الجهات ذات الصلة.

وقامت الحملة بالمرور علي منشآت تصنيع حلويات المولد بمركز سنورس، وتم التأكد من وجود تراخيص لإدارتها، لكن تلاحظ سوء الحالة البيئية، وسوء حالة النظافة العامة، وعدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية للمنشآت، وتم اتخاذ جميع الإجراءات والتنبيه بسرعة تلافي الملاحظات، كما تم التنسيق مع مديرية التموين، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت.

وأكد محافظ الفيوم، أن حماية البيئة والصحة، والحفاظ على سلامة المواطنين، يمثلان أولوية من أولويات المحافظة، مشدداً أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد أي منشأة تخالف الاشتراطات البيئية  والصحية، بهدف ردع المخالفين وضمان الامتثال للقوانين والاشتراطات المنظمة، مشيراً أن الحملات الميدانية مستمرة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مشدداً على ضرورة التأكيد المستمر على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية، والإسراع في تقنين أوضاعهم حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية.

محافظ الفيوم تكثيف الحملات الرقابية حملات بيئية مصانع الحلويات

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