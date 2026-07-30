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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي وفد نقابة التطبيقيين لبحث عدد من القضايا

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
نتيجة الثانوية العامة 2026

التقى اليوم  اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، بمكتبه بالديوان العام، وفداً من نقابة التطبيقيين بمحافظة المنوفية برئاسة الأستاذ ياسر سليمة، نقيب التطبيقيين، وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار نهج المحافظة القائم على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف النقابات المهنية والاستماع إلى الرؤى والمقترحات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بأعضاء النقابة وآليات تطوير الخدمات المقدمة لهم ، فضلاً عن مناقشة سبل تذليل المعوقات، وبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة  وأكد المحافظ حرصه الكامل على تقديم الدعم اللازم لكافة النقابات المهنية، باعتبارها شريكاً فاعلاً في دعم جهود الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات المجتمع لتحقيق التنمية المنشودة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور التنموي الذي تشهده المحافظة ، مشيدين بما تحقق من إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية ،  وفي ختام اللقاء، أهدى وفد النقابة درعاً تذكارياً لمحافظ المنوفية تقديراً لجهوده المتواصلة في دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدين استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية والمشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية التي تستهدف خدمة أبناء المحافظة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية لقاء التطبيقيين

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