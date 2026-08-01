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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل يسرق الشاحن كهرباء منزلك؟.. خطورة ترك شواحن الموبايل واللابتوب في المقبس

شواحن الموبايل واللابتوب
شواحن الموبايل واللابتوب

يترك كثير من المستخدمين شواحن الهواتف المحمولة وأجهزة اللابتوب موصولة بالمقابس الكهربائية طوال الوقت، حتى بعد فصل الأجهزة عنها، اعتقادا بأن ذلك لا يسبب أي استهلاك يذكر للكهرباء، ومع ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الاهتمام بترشيد استهلاك الكهرباء، يتساءل كثير من المستخدمين عما إذا كانت الشواحن تواصل سحب الطاقة عند تركها موصولة بمصدر الكهرباء حتى بعد فصل الأجهزة عنها.

ويؤكد خبراء الطاقة أن الشواحن الحديثة لا تتوقف تماما عن استهلاك الكهرباء عند فصل الهاتف أو الحاسوب عنها، لكنها تستهلك كمية صغيرة جدا من الطاقة تعرف باسم الاستهلاك في وضع الاستعداد (دStandby Power.

كم تستهلك الشواحن عند تركها موصولة بمصدر الكهرباء؟

تحتوي معظم الشواحن الحديثة على دوائر إلكترونية تستمر في العمل طالما أنها متصلة بمصدر الكهرباء، حتى في حال عدم توصيل الهاتف أو اللابتوب. 

ومع ذلك، فإن كمية الطاقة التي تستهلكها عادة تكون منخفضة جدا، وقد لا يكون لها تأثير كبير على فاتورة الكهرباء عند استخدام شاحن واحد فقط.

لكن المشكلة تظهر عند وجود عدد كبير من الأجهزة والشواحن المتصلة بشكل دائم داخل المنزل، مثل شواحن الهواتف، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والساعات الذكية، والأجهزة الإلكترونية الأخرى. ومع مرور الوقت، قد يتحول هذا الاستهلاك الصغير إلى كمية أكبر من الطاقة المهدرة.

شواحن الهواتف

هل فصل الشاحن يحمي من مخاطر الكهرباء؟

إلى جانب تقليل استهلاك الطاقة، يساعد فصل الشواحن غير المستخدمة على تقليل بعض المخاطر المحتملة، خاصة في حال استخدام شواحن رديئة الجودة أو غير مطابقة للمواصفات.

فالشاحن الموصول باستمرار قد يتعرض لارتفاع الحرارة أو مشاكل في المكونات الداخلية، خصوصا إذا كان قديما أو تالفا، وهو ما قد يزيد احتمالات حدوث أعطال كهربائية.

هل يجب فصل كل الشواحن بعد الاستخدام؟

لا يعني ذلك ضرورة فصل كل شاحن بعد كل عملية شحن بشكل دائم، خاصة أن الاستهلاك في معظم الحالات محدود، لكن اتباع بعض العادات البسيطة يساعد على تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، ومنها:

- فصل الشواحن التي لا يتم استخدامها لفترات طويلة.
- استخدام مقابس كهربائية مزودة بمفتاح تشغيل وإيقاف للتحكم في عدة أجهزة دفعة واحدة.
- تجنب ترك الشواحن بالقرب من مصادر الحرارة أو تحت أشعة الشمس.
- استخدام شواحن أصلية أو معتمدة لتقليل مخاطر الأعطال.

فاتورة الكهرباء شواحن الموبايل استهلاك الكهرباء

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