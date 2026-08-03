هل تعليق الصور الفوتوغرافية على الحائط حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول حكم طباعة صورة لشخص ووضعها في إطار وتعليقها على الحائط، موضحًا الحكم الشرعي في ذلك.

حكم طباعة صورة لشخص ووضعها في إطار وتعليقها على الحائط

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن النهي الوارد في الحديث الشريف عن التصوير يُقصد به في الأصل صناعة التماثيل التي كانت تُعبد من دون الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ما يُعرف بالتصوير الفوتوغرافي في العصر الحديث لا يُعد من هذا الباب، بل هو أشبه بـ"حبس الظل"، أي تثبيت صورة الإنسان في لحظة معينة دون أن يكون فيه مضاهاة لخلق الله بالمعنى المقصود في النصوص.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن العرب قديمًا كانوا يفرقون بين الرسم أو النحت وبين مجرد نقل الصورة كما هي، مؤكدًا أن التصوير المنهي عنه هو ما كان فيه صناعة تماثيل تُعبد أو تُقصد بها المضاهاة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التصوير الفوتوغرافي أو الرسم، وكذلك تعليق الصور على الحائط، جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يوجد نص صريح يُحرّم هذا الفعل بعينه في صورته المعاصرة.