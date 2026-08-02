رئيس جامعة قنا يكرم المهندس جمال ملاك تقديرًا لإنجازاته التكنولوجية الدولية

كرّم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، المهندس جمال ملاك، المبرمج بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة، ومنحه درع الجامعة تقديراً لإنجازاته التقنية الاستثنائية وتمثيله المشرف للجامعة ولمصر في المحافل الدولية، في إطار حرص الجامعة على دعم ورعاية الكوادر المتميزة وتشجيع المبدعين.



جاء هذا التكريم عقب تحقيق المهندس جمال ملاك سلسلة إنجازات مرموقة، كان في مقدمتها حصوله على جائزة "مايكروسوفت للمحترفين الأكثر قيمة" Microsoft MVP لعام 2026 في مجالي تقنيات المطورين وM365، وهي إحدى أرفع الجوائز التقديرية التي تمنحها شركة مايكروسوفت لصفوة الخبراء والمطورين حول العالم.





كما أُدرج رسمياً ضمن مجتمع Access Forever الدولي برعاية خبراء مايكروسوفت، والذي يضم 22 خبيراً فقط من أبرز مطوري ومصممي قواعد البيانات عالمياً، ليكون بذلك أول خبير ومطور يُدرج في هذه القائمة على مستوى قارة إفريقيا بأكملها في تخصص Microsoft Access.

وأكد رئيس جامعة قنا، خلال تسليمه درع الجامعة للمكرم، أن هذا الإنجاز يُعد محطة فخر جديدة ترتقي باسم جامعة قنا في القطاع التكنولوجي المحلي والدولي، مشيراً إلى أن الجامعة تزخر بالكوادر البشرية المبدعة القادرة على الابتكار والمنافسة العالمية.



وأضاف عكاوى، بأن دعم المهندسين والمبرمجين يقع في قلب استراتيجية الجامعة نحو التحول الرقمي والتطوير المستدام، مشيداً بالدور العلمي والتطبيقي الذي يقدمه المهندس جمال ملاك كمطور برمجيات.



من جانبه، أعرب المهندس جمال ملاك، عن بالغ امتنانه وتقديره لرئيس الجامعة على هذا التكريم واللفتة الكريمة بإهدائه درع الجامعة، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل حافزاً كبيراً لمواصلة التميز، ونقل المعرفة، ودعم مجتمع المطورين، والمساهمة الفعالة في تطوير المنظومة الرقمية لجامعة قنا لتظل في طليعة المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية.



