مي عز الدين تخطف الأنظار بالأصفر.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للفنانة مي عز الدين برفقة زوجها وذلك خلال حضورهما إحدى المناسبات في الساحل الشمالي.

إطلالة مي عز الدين

تألقت مي عز الدين في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأصفر ونسقت معه وشاح أبيض اللون.

ولم تبالغ مي عز الدين في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، بدت مي عز الدين بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.