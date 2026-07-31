إنجي وجدان تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

حرصت الفنانةإنجي وجدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

إطلالة إنجي وجدان

تألقت إنجي وجدان في الصور بإطلالة متناسقة مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأكمام باللون البرتقالي.

تميز فستان إنجي وجدان بالقماش الذي جمع بين البرتقالي و البينك، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت إنجي وجدان بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.