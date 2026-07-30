نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة.. شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أكملت نسرين طافش إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.